Influenciadora digital acusa mestre-sala de agressão

Uma influenciadora digital afirmou ter sido agredida pelo mestre-sala da Unidos de Bangu, Alessandro Silva. O caso teria acontecido na madrugada desse domingo (19), em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com Luana Nobre, ela voltava de um bloco de carnaval quando se deparou com a cena de uma mulher sendo agredida pelo companheiro em uma das ruas de Senador Camará. A influencer estava gravando vídeo em seu perfil do Instagram no momento da briga.

Quando viu a confusão, Luana, que tem mais de 100 mil seguidores na redes sociais, disse que precisava interromper o vídeo. Depois, ela reaparece em um story dizendo que foi agredida por Alessandro e mostra um machucado no braço e na boca.

Segundo a influenciadora, Alessandro achou que ela estava registrando a confusão e partiu para cima dela. Ela afirmou que mesmo provando que não estava gravando a situação, as agressões continuaram.

Luana foi à delegacia de Campo Grande, mas os agentes pediram que ela voltasse à unidade na quinta-feira (23) com mais dados sobre o agressor para formalizar o registro de ocorrência.

A escola foi a terceira a desfilar no sábado (18) pela Série Ouro do carnaval carioca.