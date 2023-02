Jovem morre ao cair de brinquedo em shopping no Rio

Uma mulher morreu após um acidente no Parque de Diversões do Shopping Bangu, Região Norte do Rio. A vítima, identificada como Isabeli Belmont, foi lançada para fora do brinquedo. Além dela, outra jovem de 18 anos, Jadinéia de Santana, foi atingida e está fora de perigo.

Segundo relatos, a vítima tinha perdido a mãe há três dias e teria ido ao parque para se distrair.

A causa do acidente ainda está sendo investigada pela Polícia Civil. Em nota, a equipe do Bangu Shopping afirmou estar "profundamente consternada" com o falecimento de Isabeli.

"A administração está apurando as circunstâncias do acidente junto ao lojista e está à disposição das autoridades", explica o comunicado.