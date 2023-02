Mangueira faz de seu Carnaval um festejo da ancestralidade africana

A Bahia, que já havia sido tema de enredo da Unidos da Tijuca na madrugada desta segunda-feira (20/02), voltou a aparecer na Sapucaí, agora no desfile da Estação Primeira de Mangueira. Desta vez, entretanto, a ênfase esteve na cultura dos povos ancestrais africanos e as marcas deixadas por ela no estado do Nordeste e em todo o Brasil.

"As Áfricas que a Bahia canta" foi o título do enredo idealizado pelos carnavalescos Annik Salmon e Guilherme Estevão. A musicalidade afro, os cortejos baianos e as tradições dos povos escravizados foram alguns dos temas ilustrados pelas fantasias e alegorias da Estação Primeira, que tenta conseguir sua 21° vitória pelo Grupo Especial.

1/10 | Foto: Layla Mussi

2/10 | Foto: Layla Mussi

3/10 | Foto: Layla Mussi

4/10 | Foto: Layla Mussi

5/10 | Foto: Layla Mussi

6/10 | Foto: Layla Mussi

7/10 | Foto: Layla Mussi

8/10 | Foto: Layla Mussi

9/10 | Foto: Layla Mussi

10/10 | Foto: Layla Mussi





















Outro tópico da cultura africana muito caro à escola foi o matriarcado e liderança feminina presente em certas tradições do continente. Mulheres pretas tiveram um destaque e uma presença especial nos carros da agremiação, que adicionou aos seus tradicionais tons de verde e rosa o branco e o dourado. Alguns deles tiveram dificuldade de entrar na Sapucaí, mas não deixaram buracos ou espaços vazios muito longos.

A musa de maior destaque da escola foi Alcione, rainha do samba, que passeou pela avenida entronizada no alegórico da comissão de frente. À frente dele, vieram a tradicional bateria, um abre-alas em homenagem aos Cucumbis e rainha de bateria da escola, Evelyn Bastos. Há nove anos ela reina na Mangueira e em 2023 desfilou com uma fantasia inspirada pela divindade Oxum, com bastante detalhes dourados.

Ficha técnica:

Presidente de Honra: Hélio Turco

Presidente: Guanayra Firmino

Carnavalescos: Gui Estevão e Annik Salmon

Diretor de Carnaval: Amauri Wanzeler

Samba de autoria de Lequinho, Junior Fionda, Gabriel Machado, Guilherme Sá e Paulinho Bandolim

Intérpretes: Marquinho Art'Samba e Dowglas Diniz

Mestres de Bateria: Taranta Neto e Rodrigo Explosão

Rainha de Bateria: Evelyn Bastos

Mestre-Sala e Porta-Bandeira: Matheus Olivério e Cintya Santos