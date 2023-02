Tijuca banha Sapucaí com as águas da Baía de Todos os Santos

As inspirações do enredo misturaram desde os costumes das populações ribeirinhas do país até figuras folclóricas ligadas aos mares, como o Boto Cor-de-rosa e sereias - Foto: Layla Mussi

O azul do litoral baiano tomou a avenida da Sapucaí na madrugada desta segunda-feira (20/02) com o desfile da Unidos da Tijuca, quarta escola do Grupo Especial a desfilar. A escola trouxe o tema "É Onda Que Vai… É Onda Que Vem… Serei a Baía de Todos Os Santos a Se Mirar No Samba da Minha Terra", em homenagem às aguas da Bahia.

As inspirações do enredo misturaram desde os costumes das populações ribeirinhas do país até figuras folclóricas ligadas aos mares, como o Boto Cor-de-rosa e sereias. Elementos históricos do início do Brasil colônia, com a chegada dos descobridores portugueses e colonizadores holandeses, também inspiraram o carnavalesco Jack Vasconcelos.

Por fim, foi marcante a presença de representações religiosas no desfile. A mistura dos orixás das religiões afro com os santos da fé católica representaram o sincretismo tradicional da Bahia, sem deixar de lado as influências dos credos nativos dos povos indígenas da O final do desfile foi um pouco tenso para os foliões tijucanos. O último carro da agremiação chegou a encostar em uma das grades, alguns minutos de outro veiculo quase fazer o mesmo. Em ambos os casos, ninguém se machucou, mas, no caso último carro, uma parte da alegoria tombou.

A bateria teve a cantora Lexa como rainha. Enquanto o marido MC Guimê segue confinado no reality Big Brother Brasil, a artista pop gastou todo seu samba na avenida e, pela empolgação dos foliões na torcida, esteve entre as rainhas de bateria mais animadas da noite.

Ficha Técnica:

Presidente: Fernando Horta

Carnavalesco: Jack Vasconcelos

Diretor de Carnaval: Fernando Costa

Samba de autoria de Julio Alves, Cláudio Russo e Tinga

Intérpretes: Wantuir e Wic Tavares

Mestre de Bateria: Casagrande

Rainha de Bateria: Lexa

Mestre-Sala e Porta-Bandeira: Matheus André e Denadir Garcia