Grande Rio tenta bicampeonato com homenagem à Zeca Pagodinho

Poucos minutos após a saída da Império Serrano, que homenageia o cantor e compositor Arlindo Cruz, outra escola de samba chega ao sambódromo para celebrar a carreira de mais uma lenda viva do samba. A campeã do Carnaval do ano passado, Acadêmicos do Grande Rio, apresenta à Sapucaí em 2023 o enredo "Ô Zeca, o pagode, onde é que é? Andei descalço, carroça e trem, procurando por Xerém, pra te ver, pra te abraçar, pra beber e batucar!".

O enredo dos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora propõe mesclar um retrato da vida de Zeca, que desfilará em um dos carros da escola, com elementos da vida nos subúrbios cariocas. Para isso, eles contam com um tema musical composto por Diogo Nogueira e Arlindinho.

Apesar de portelense, Zeca visitou o barracão e os ensaios. Os carros devem abordar, inclusive, seu amor pela Portela, sua fé em Ogum, Cosme e Damião, sua conexão com Xerém e seu apreço por uma cervejinha e uma batucada. Suas composições serviram de inspiração para as fantasias das alas.

A rainha da bateria da Grande Rio é, novamente, Paolla Oliveira, que desfilou pela campeã do ano passado, substituindo outra atriz global que sempre acompanhou a escola, Juliana Paes. Além de Paolla, os carros alegóricos também devem ter a presença de outras celebridades; algumas já bastante ligadas aos desfiles no sambódromo, como Mileide Mihaile, e outras estreantes na Sapucaí, como o rapper Xamã e a influenciadora Lorrane Silva, a Pequena Lo.

Ficha Técnica:

Presidentes de Honra: Jayder Soares, Leandro Soares e Helinho de Oliveira

Presidente: Milton Abreu do Nascimento, o Perácio

Carnavalescos: Leonardo Bora e Gabriel Haddad

Diretor de Carnaval: Thiago Monteiro

Samba de autoria de Igor Leal, Arlindinho, Diogo Nogueira, Myngal, Mingauzinho e Gustavo Clarão

Intérprete: Evandro Malandro

Mestre de Bateria: Fabrício Machado, o Fafá

Rainha de Bateria: Paolla Oliveira

Mestre-Sala e Porta-Bandeira: Daniel Werneck e Taciana Couto