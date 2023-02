Carro simulador de capotamentos faz sucesso entre foliões na Marquês de Sapucaí

A ação do Detran.RJ ainda acontecerá na Marquês de Sapucaí, na altura do Setor 2, das 19h às 22h - Foto: Divulgação/Detran RJ

Foi um grande sucesso entre os foliões na Marquês de Sapucaí a estreia do carro simulador de capotamentos, levado pelo Detran.RJ para a avenida numa ação educativa em parceria com a concessionária EcoPonte. Cerca de 200 espectadores do desfile das escolas da Série Ouro participaram da experiência de conscientização para um trânsito mais seguro, na noite do sábado (18/2). E o resultado foi o melhor possível:

“Foi bem legal participar dessa experiência aqui na Sapucaí. Essa realidade de o carro capotar num acidente é uma experiência que eu não desejo para ninguém, mas é importante essa conscientização. Se você vem para o carnaval, vai viajar, vai dirigir, fica ligado! Se beber, não dirija!”, disse o corretor de seguros Gerson Ross, de 26 anos.

“Foi uma experiência bacana e, ao mesmo tempo, ruim. Porque a gente fica sem controle e perde a noção das coisas. Você não raciocina, não pensa nada, fica só esperando o tempo passar para tentar se livrar. Com certeza, temos de andar com cinto de segurança, pois foi ele que me protegeu quando eu capotei. E prestar atenção no trânsito, não beber, não pegar o celular. Enfim, segurança total no trânsito”, afirmou o bancário aposentado Romilson de Figueiredo, de 62 anos.

O coordenador de Educação para o Trânsito do Detran.RJ, Fellipe Santos, explicou que é a primeira vez que o simulador de capotamento é usado no Rio de Janeiro, com enorme sucesso. “Através de óculos de realidade virtual e de um veículo que simula a capotagem, o folião tem a oportunidade de sentir na pele a gravidade e as consequências de um acidente como esse. No trânsito, escolha a vida! Cuide de sua família, salve a sua vida, curta o Carnaval!”, disse Fellipe.

O simulador dá três voltas no seu próprio eixo e demonstra a importância do uso do cinto de segurança, já que o ocupante fica imóvel no banco. Durante a ação, os ocupantes sentem toda a sensação de movimento desordenado do veículo. Os óculos de realidade virtual intensificam a sensação de perda de controle no capotamento.

“No maior espetáculo da Terra, é necessário que todos cheguem e saiam com segurança, seguindo todas as regras para transformar o trânsito em um ambiente de paz e alegria”, afirma o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder.

Ao final da simulação, os agentes de trânsito do Detran.RJ distribuíram brindes educativos e orientaram os foliões sobre outras medidas corretas para um trânsito seguro. "É muito legal a iniciativa do Detran e da EcoPonte de trazer esse simulador de capotamento, mostrando a importância de usar o cinto para não se machucar e não acontecer um acidente fatal”, disse a estudante Marcella Castro, de 18 anos.

Todos os participantes da experiência saíram impressionados com o resultado. “Fui usar esse simulador sabendo o que ia acontecer. Na vida real, acontece tudo de uma hora para outra. Se você não estiver com o cinto, você canta para subir. O papo é reto! Se liga, use o cinto e, se beber, não dirija”, advertiu o cineasta Nilson Dias, de 53 anos.

“É uma experiência que eu só quero ter no simulador, não quero viver de verdade. Você vê o quanto usar cinto se segurança faz total diferença. Cm cinto você já fica desesperado, imagina sem o cinto. A gente já fica nervoso, acha que vai sair pela janela, e o cinto dá aquela segurada. É muito importante, usem cinto galera!”, disse Lucas Campelo, de 29 anos, analista de marketing digital, que estava ao lado da psicóloga Gabriela Moreira, de 26 anos.

A ação do Detran.RJ ainda acontecerá na Marquês de Sapucaí, na altura do Setor 2, das 19h às 22h, nos dias 19, 20 e 25 de fevereiro.