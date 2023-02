Porto da Pedra 'mostrou a que veio' e encantou na Avenida; veja!

Enredo "A Invenção da Amazônia: Um delírio do imaginário de Júlio Verne”, do carnavalesco Mauro Quintaes - Foto: Layla Mussi

Enredo "A Invenção da Amazônia: Um delírio do imaginário de Júlio Verne”, do carnavalesco Mauro Quintaes - Foto: Layla Mussi

Quinta escola a desfilar nesse sábado (18), a Unidos do Porto da Pedra, escola de São Gonçalo, levou para a Avenida o enredo: "A Invenção da Amazônia: Um delírio do imaginário de Júlio Verne”, do carnavalesco Mauro Quintaes.

A agremiação chegou com tudo para disputar a tão sonhada vaga no Grupo Especial e para isso prometeu e entregou grandes surpresas. Uma delas foi na terceira alegoria, que representou um manifesto em defesa dos povos da floresta, celebrando as manifestações culturais que transbordam o imaginário.

A última alegoria, em um grande palco, exaltou a luta e a resistência de quem defende a Amazônia e seus habitantes. Estiveram nesta alegoria, convidados representantes dos Bois-Bumbás Caprichoso e Garantido, lideranças indígenas do Brasil, artistas do Festival Folclórico de Parintins e de Juruti, a Velha Guarda do G.R.E.S. Unidos do Porto da Pedra.

Um outro grande trunfo da agremiação foi a volta de Cláudia Mauro. A atriz, que já foi madrinha de bateria da agremiação por quase 10 anos, retornou à escola de samba para celebrar sua ótima fase profissional e a volta do amigo, o carnavalesco Mauro Quintaes à agremiação. Cláudia desfilou ao lado do ator Édio Nunes. Eles estiveram à frente da ala 14. Claudia deu vida à cabocla ribeirinha, que é seduzida pelo boto, Édio Nunes.

Claudia Mauro e Édio Nunes | Foto: Layla Mussi

Madrinha da bateria

Em seu segundo ano reinando a frente da bateria Ritmo Feroz, a paulistana Tati Minerato representou a beleza andina, com a fantasia banhada a ouro e cravejada de zircônias coloridas, confeccionada em São Paulo, no ateliê do Rodrigo Andrett.

Tati Minerato | Foto: Layla Mussi

Tati Minerato | Foto: Layla Mussi

“Coração batendo forte!! Muito ansiedade! Hoje vamos mostrar a garra e força do Tigre de São Gonçalo que vai falar da maior riqueza do meu país e coração do nosso planeta. Tenho certeza que fará um belíssimo desfile e vamos voltar ao lugar que a Porto da Pedra merece!”, celebrou.

Um detalhe muito importante: Nenhuma das fantasias da escola usou penas.

Presidente de honra da escola, Fábio Montibelo considerou o tema do enredo mais atual que nunca. "O enredo caiu na boca do povo. O que tem acontecido na Amazônia acabou encaixando com nosso desfile", afirma.

Uma das musas da escola, a frente da ala das baianas, a modelo e fonoaudiologia Victória Castelhano, compartilhou do espírito otimista dos desfilantes da agremiação e acredita que a vitória na Série Ouro vem esse ano.

"A gente está trazendo um Carnaval maravilhoso, luxuoso, e com muita garra e amor. Estamos prontos para subir ao tão esperado lugar que a gente busca", sintetizou a musa.

1/16 Enredo "A Invenção da Amazônia: Um delírio do imaginário de Júlio Verne”, do carnavalesco Mauro Quintaes | Foto: Layla Mussi

2/16 A Unidos do Porto da Pedra prometeu e entregou tudo na Sapucaí | Foto: Layla Mussi

3/16 O enredo foi desenvolvido pelo carnavalesco Mauro Quintaes | Foto: Layla Mussi

4/16 'A Invenção da Amazônia' foi inspirada pelo clássico A Jangada: 800 Léguas pelo Amazonas | Foto: Layla Mussi

5/16 Musas: beleza e muito samba no pé | Foto: Layla Mussi

6/16 | Foto: Layla Mussi

7/16 | Foto: Layla Mussi

8/16 | Foto: Layla Mussi

9/16 | Foto: Layla Mussi

10/16 Enredo "A Invenção da Amazônia: Um delírio do imaginário de Júlio Verne”, do carnavalesco Mauro Quintaes | Foto: Layla Mussi

11/16 | Foto: Layla Mussi

12/16 | Foto: Layla Mussi

13/16 | Foto: Layla Mussi

14/16 Tati Minerato | Foto: Layla Mussi

15/16 Tati Minerato | Foto: Layla Mussi

16/16 Claudia Mauro e Édio Nunes | Foto: Layla Mussi

































Ficha técnica

Presidente: Godzila

Presidente de honra: Fábio Montibelo

Vice- Presidente: Fabrício Montibelo

1º Casal de mestre-sala e porta-bandeira: Rodrigo França e Laryssa Victória

Carnavalesco: Mauro Quintaes

Direção Geral de Harmonia: Miguel Junior, Luiz Borges e Ivan Brasil

Coreógrafo: Paulo Pinna Diretor Cultural: Paulo Freitas

2º Casal de mestre-sala e porta-bandeira: Pedro Figueiredo e Gabriella Monerat

Presidente da Ala dos Compositores: Fernando Macaco

Mestre de Bateria: Mestre Pablo

Intérprete: Nego