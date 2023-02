Gonçalenses e torcedores na Sapucaí vibram com desfile da Porto da Pedra

Torcida vibrou com a entrada da agremiação - Foto: Layla Mussi

O resultado do desfile das escolas de samba da Série Ouro só será revelado na próxima quarta-feira (22). Porém, se depender dos gonçalenses reunidos na arquibancada da Sapucaí durante a madrugada desse domingo (19), o título da categoria já tem dona: a Unidos do Porto da Pedra.

Desde os primeiros minutos de desfile, antes mesmo das surpresas do carro abre-alas, os foliões já aprovavam. Gabriela, moradora de Vila Iara, já tinha certeza de que a performance iria impressionar. "Com certeza, vamos ganhar. Ano que vem estaremos na especial!", declarou a torcedora.

Ela, que já desfilou pela agremiação duas vezes, tem uma relação especia com a escola há muito tempo. "Ainda não tinha a quadra da Porto da Pedra e mamãe me levava, pequena, para a gente poder ver e se divertir lá com a escola, que graças a Deus cresceu bastante e é um orgulho da nação gonçalense", afirma Gabriela.

Se antes, esse já era o entusiasmo, depois do desfile é que a alegria contagiou. Os gritos de alegria dos gonçalenses no Rio contagiaram o sambódromo e mesmo quem não era da cidade vibrou.

É o caso das amigas niteroienses Patrícia Lopes, de 44 anos, e Valéria Sabino, de 61. As moradores de Santa Rosa são adeptas da Viradouro, que desfila na próxima segunda (20/02), pelo Grupo Especial. Na Série Ouro, porém, elas viraram torcedoras apaixonadas da Porto da Pedra.

"O coração fica dividido entre as escolas de São Gonçalo e Niterói. [A Porto da Pedra] teve a melhor fantasia, uma animação. Foi a melhor", declara Valéria. Sua amiga concorda: "Estava ontem aqui também, vi todas as escolas de ontem e hoje. Para mim, a melhor foi ela".