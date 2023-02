Musa peruana-americana da Porto da Pedra celebra Carnaval brasileiro: 'O Brasil me encanta'

Quem vê a habilidade do samba no pé de Carla Sanchez nem imagina que a musa da Porto da Pedra não tem o Brasil em seu DNA. A peruana nascida nos Estados Unidos encontrou se apaixonou pelo Carnaval brasileiro e já vai para seu terceiro desfile na Sapucaí.

Com a agremiação gonçalense, a dançarina desfila pela segunda vez. A união com o Tigre de São Gonçalo deu certo, na sua opinião. "A primeira vez que dancei para a Porto da Pedra foi no ano passado e eu senti algo diferente com essa escola, a paixão das pessoas", afirma Carla.

Sua história com o festejo popular nacional começou no Carnaval de Salvador, pelo qual se apaixonou, conforme conta com seu espanhol já carregado pelo sotaque do inglês dos Estados Unidos, onde vive há 25 anos.

Depois de Salvador, ela já voltou ao Carnaval para sambar no Rio. O que a encanta no que faz é oportunidade de contar uma narrativa através da sua dança.

"[O Carnaval brasileiro] é muito diferente. Pode-se ver e escutar as histórias de uma maneira que faz celebrar uma cultura e ver, ao mesmo tempo, as diferentes coisas que se passam com o enredo", relata.

Foi isso que a agradou no enredo da Porto da Pedra de 2023, inclusive. Ela credita a seu sangue latino a conexão que sente com o imaginário nativo da região amazônica: "A Amazônia também é parte de mim".

O tema é tão forte que ela já aposta na vitória da escola. Mesmo se o sucesso não vier, porém, ela tem certeza que quer continuar ligada ao universo d Carnaval e a cultura brasileira. "A comunidade do samba é uma comunidade muito unida e onde há muita oportunidade de conhecer pessoas e histórias. O Brasil me encanta, as pessoas, a comida, a cultura", conclui a musa.