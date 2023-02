Sexta de Carnaval no Rio tem quase 50 carros rebocados e 462 multados

A Prefeitura do Rio divulgou neste sábado (18) um balanço do trabalho feito por algumas secretarias na sexta-feira (17) de carnaval, quando a cidade teve mais de 50 blocos desfilando e a primeira noite de desfiles da Série Ouro na Marquês de Sapucaí.

De acordo com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), 462 carros foram multados e 46 veículos rebocados - entre os blocos e os desfiles. Já na fiscalização de ambulantes, os agentes aplicaram 61 multas e apreenderam 1.406 produtos irregulares, como bebidas em garrafa de vidro. Além disso, 498 ambulantes irregulares foram removidos das ruas.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 265 pessoas foram atendidas nos sete postos médicos em funcionamento no Sambódromo. Dessas, 22 pessoas foram transferidas para unidades municipais de saúde.

Por sua vez, equipes do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e Inspeção Agropecuária (Ivisa-Rio) fizeram 75 visitas em espaços na Marquês. Em 8 desses locais - como camarotes - foram lavrados oito autos de infração por ausência de licenciamento sanitáriopara atividades transitórias, falta de asseio na manipulação de alimentos ou nas instalações, conservação e rotulagem inadequadas dos alimentos.

Já a Comlurb recolheu 53,3 toneladas de lixo na área interna da Passarela do Samba. A limpeza na área externa acumulou 8,1 toneladas de resíduos, totalizando 61,4 toneladas.

Para a limpeza interna do sambódromo são até 889 garis diariamente, com o apoio de 21 veículos, sendo 14 caminhões compactadores, quatro basculantes, dois minibasculantes e uma pipa d'água para lavagem da pista com água de reuso. Outros 34 equipamentos estão sendo utilizados: 20 sopradores, 12 minivarredeiras e duas caixas compactadoras.

A Comlurb está fazendo o recolhimento dos materiais potencialmente recicláveis na Marquês de Sapucaí, com exceção de latinhas, a cargo de uma cooperativa. Para o serviço de coleta seletiva são 22 garis. Outros 20 estão atuando na limpeza dos sete postos de saúde do espaço. Foram instalados 800 contêineres de 240 litros para o descarte correto dos resíduos.

Já as equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social, na primeira noite de desfile das escolas de samba da série Ouro, distribuíram 249 pulseiras de identificação para crianças e adolescentes no sambódromo, onde a Secretaria atua em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Nos cinco dias de folia serão disponibilizadas 10 mil pulseiras.

Também foram distribuídas 300 filipetas chamando atenção para a área de dispersão, alertando não ser local de diversão do sambódromo.