Trans, “caminhoneira” e ex-Furacão 2000: quem é Mulher Abacaxi

Marcela Porto, a Mulher Abacaxi, chamou atenção ao aparecer com os seios de fora na Sapucaí, desfilando pela Acadêmicos de Niterói. A ousada modelo transexual, que é de São Gonçalo, usou a fantasia mesmo contra a vontade do marido e do irmão.

“Não sou intimidada por homem nenhum”, afirmou.

Parte do famoso grupo das “mulheres frutas” da Furacão 2000, Marcela, de 49 anos, foi uma das primeiras mulheres trans a ganhar notoriedade no funk carioca.

Hoje, a modelo é dona de uma transportadora e não pretende voltar ao mundo da música, mas, segundo ela, ama viver o Carnaval e celebrar a oportunidade de levar a comunidade LGBTQIA+ para o sambódromo.

“Acho que é legal eu estar aqui para mostrar para outras trans que elas podem tudo também. Como eu um dia fui bem pobrinha e hoje estou aqui, rainha da escola, ela também podem realizar isso, que é um sonho tanto para mulheres trans como cis, para todo mundo", afirmou.

Marcela vendeu um caminhão de R$115 mil para investir na fantasia. A empresa tem, agora, oito caminhões e, segundo a Rainha de Bateria, ainda não se recuperou dos gastos.

Sobre os seios à mostra, a modelo ainda brincou que só “esqueceu a parte de cima"