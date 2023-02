A Mega-Sena, no valor de R$ 3 milhões, será sorteada nesse sábado (18)

A Mega- Sena sorteia, nessa noite de sábado (18) as seis dezenas do concurso 2566, às 20 h , no Espaço da Sorte, em São Paulo. O valor do prêmio é R$ 3 milhões.

As apostas podem ser feitas até às 19h ( horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa ou pela internet. A aposta simples custa R$ 4,50.

O concurso da última quinta-feira (16), 3 ganhadores dividiram o prêmio de R$ 53 milhões.

É possível também ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números , dentre os 60 disponíveis no volante. Você pode marcar 6 a 20 números, deixando que o sistema escolha os números ( Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por até 8 concursos consecutivos ( Teimosinha ). Os sorteios são realizados às quartas e aos sábados.