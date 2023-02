A top Gisele Bündchen chega ao Brasil para o Carnaval

A modelo desembarcou com seu travesseiro na mão e acompanhada do seu segurança - Foto: Divulgação

A modelo brasileira , Gisele Bündchen , desembarcou nessa manhã de sábado (18), no Aeroporto Internacional do Galeão , no Rio de Janeiro, para curtir o carnaval na Sapucaí, após 12 anos sem participar da folia carioca.

A top model chegou ao aeroporto, acompanhada de seu segurança particular. Na última semana, a famosa compartilhou em suas redes sociais que iria assistir os desfiles das escolas de samba no Sambódromo, no camarote da Brahma nº1. E publicou um vídeo fazendo aulas de samba com o professor Justin Neto, coreógrafo dos famosos.