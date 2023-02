Tradicional desfile do Cordão do Bola Preta arrasta multidão nas ruas do Centro

Neste sábado (18) de carnaval, o bloco Cordão do Bola Preta, realiza seu 103º desfile , com marchinhas e sambas antológicos. Foliões lotaram as ruas desde cedo para participar da folia, depois de 2 anos sem festejarem o carnaval.

O Bola Preta, considerado o mais antigo e tradicional bloco do Rio, reúne multidão estimada em mais de 1 milhão de pessoas na Rua 1º de março e Avenida Antônio Carlos, neste sábado.

O presidente do Bola, Pedro Ernesto Marinho, de 70 anos, abriu o desfile com um discurso e um homenagem às vítimas do covid 19. Depois de 2 anos de pandemia, ele comemora a volta do clube às ruas.

No carro de som, várias celebridades e personalidades do carnaval, participam do evento, como a atriz Emanuelle Araújo, a portelense Tia Surica, a cantora Maria Rita, o cantor Neguinho da Beija-Flor, a porta-bandeira Selminha Sorriso, as atrizes Paola Oliveira e Leandra Leal , e Mirian Duarte, Musa do Centenário.

Outro destaque do bloco , é o maestro da banda Altamiro Benedito Gonçalves, de 85 anos, que participa dos desfiles desde 1990.

Durante os 103 anos de existência, o bloco resistiu a 2 pandemias mundiais, duas guerras mundiais, mudanças de regime e períodos de censura, mas nada impediu que o bloco mantivesse viva a tradição do Carnaval, levando alegria a milhares de foliões cariocas.