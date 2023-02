TCE investiga Prefeitura de Saquarema por gastos no Natal

O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE) está investigando os gastos da Prefeitura de Saquarema com a decoração de final de ano do município. De acordo com o órgão de controle, o município sozinho gastou mais do que outras três cidades da Região dos Lagos juntas.

Os especialistas do tribunal apontaram que Saquarema gastou quase R$ 7,3 milhões com a iluminação e decoração da cidade para o Natal. O valor é maior do que a soma dos gastos com as festas das cidades de Arraial do Cabo, Armação dos Búzios e Araruama.

Gastos de cada cidade:

Saquarema - R$ 7.245.000,00Arraial do Cabo - R$ 4.837.408,88Armação dos Búzios - R$ 1.800.287,23Araruama - R$ 538.326,50

Produtos duplicaram de preço

Os técnicos do TCE descobriram ainda que muitos produtos utilizados na decoração da cidade no Natal tiveram um aumento de preço de um ano para o outro. Um boneco de soldado de chumbo, por exemplo, triplicou de preço. Já um presépio com a imagem de Maria Aparecida ajoelhada quase dobrou de valor.

Com todas as suspeitas de irregularidade, a Secretaria Geral de Controle Externo do TCE sugeriu que os pagamentos fossem interrompidos. Contudo, o conselheiro Márcio Pachecodiscordou da decisão e determinou que os pagamentos só fossem paralisados caso a Prefeitura de Saquarema achasse pertinente.

Márcio Pacheco preferiu pedir explicações ao município antes de tomar uma atitude mais drástica. O conselheiro estabeleceu o prazo de cinco dias para que o secretário municipal de Lazer e Turismo possa se manifestar sobre os gastos.

A pasta também terá que se explicar porque reservou quase um terço do orçamento de 2022 para os festejos natalinos do município.

O que dizem os envolvidos

A equipe do RJ2 entrou em contato com a Prefeitura de Saquarema e pediu um posicionamento sobre as investigações. Contudo, até a última atualização desta reportagem não recebeu nenhuma resposta.