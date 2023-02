Cearense apaixonado por Niterói faz história como rei de bateria na Sapucaí

A Acadêmicos de Niterói estreou na Sapucaí na madrugada deste sábado (16) e já chegou com um diferencial: a escola foi a primeira da Série Ouro a trazer um Rei de Bateria para liderar o desfile.

O maquiador cearense Juarez Souza foi o escolhido para representar a agremiação. Ele, que considera Niterói a "vista mais linda do Rio", confessa que está grato pela oportunidade de celebrar seu carinho pela cidade na região metropolitana.

"Para mim é uma honra, um prazer. Sou apaixonado por Niterói, que é uma cidade que me abraçou e me acolheu. Quando venho para o Rio de Janeiro, venho direto para Niterói", conta alegre.

Sua relação com o Carnaval do Rio começou ainda em Fortaleza, quando assistia aos desfiles cariocas ao lado das avós, fanáticas pelo festejo. Hoje, ele lamenta não poder ter a vó por perto para vê-lo desfilar, mas fica feliz de trazer um pouco das suas raízes nordestino para a mistura dos desfile.

"Niterói é uma cidade linda, que se parece com minha cidade natal, Fortaleza, porque tem aquele clima de cidade menor mas com um calor humano. Hoje eu me considero papa-goiaba também", comemorou.