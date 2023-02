Marcela Porto, a mulher abacaxi, ousa em desfile pela Acadêmicos de Niterói

A musa da Acadêmicos de Niterói, que estreou na Série Ouro nesta madrugada (18/02), Marcela Porto, resolveu ousar no desfile e entrou com a escola usando uma roupa avaliada em cerca de 110 mil com os seios à mostra.

A peça inusitada, segundo a Ex-Mulher Abacaxi da Furacão 2000, foi escolhida com muito cuidado, ela conta. "Algumas partes da peça eu trouxe lá de Nova York e outras de Londres, onde comprei", explica a modelo da Acadêmicos.

Além de integrante da escola niteroiense, Marcela também é caminhoneira e confessa que, mesmo na correria da estrada no dia a dia, sempre tirava um tempo para acompanhar o processo de preparação da fantasia. Os gastos acabaram a surpreendendo.

"Carnaval, a gente pensa que não, mas envolve muito gasto. Aquele close aqui, vai R$ 5 mil, outro no ensaio de rua, mais R$ 4 mil. Deu um total de R$ 110 mil com tudo, de fantasia a maquiagem", ela conclui. Sobre os seios à mostra, ela brinca: "só esqueci a parte de cima".

Fantasia da musa custou mais de R$ 100 mil | Foto: Layla Mussi

Apesar disso, ela conta que não quer chocar, e sim celebrar a festa popular. Mulher trans, Marcela acredita que desfilar na escola é uma boa maneira de inspirar mais foliões da comunidade LGBTQIA+ à acreditarem que podem ocupar espaços de destaque nos desfiles.

"Sou da época da Roberta Close e ficava olhando ela linda e maravilhosa entrando e pensava: 'nossa, será que um dia vou chegar aí também?' Acho que é legal eu estar aqui para mostrar para outras trans que elas podem tudo também. Como eu um dia fui bem pobrinha e hoje estou aqui, rainha da escola, ela também podem realizar isso, que é um sonho tanto para mulheres trans como cis, para todo mundo", ela acredita.