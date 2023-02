Acadêmicos leva tradição do Carnaval de Niterói para Sapucaí

O desfile das escolas de samba da Série Ouro começou na noite da última sexta-feira (18/02) e o Carnaval da região metropolitana já foi representado na Avenida. A Acadêmicos de Niterói estreou durante a madrugada deste sábado (18/02), com o enredo “O Carnaval da Vitória”.

Sexta escola a desfilar, os carros da niteroiense começaram a entrar no sambódromo por volta das 3h50, logo após a saída da Unidos de Padre Miguel. Seu desfile abriu com um carro temático do índio Araribóia, que abençoou os desfilantes da escola.

O enredo desenvolvido pelo carnavalesco André Rodrigues rememora o Carnaval de 1946, primeiro pós Segunda Guerra. A partir da data, todo o desfile relembra momentos marcantes e pontos fundamentais do festejo na cidade, como o bloco Neros, do Fonseca, e o Combinados do Amor, do Caramujo.

A escola é presidida por Hugo Júnior, que também era presidente da Sossego, escola tradicional do município que se fundiu com a jovem Acadêmicos no ano passado. Ele conta que a união ganha um símbolo especial a luz do aniversário de 450 anos da cidade, comemorados em 2023.

"Vamos comemorar os 450 anos de Niterói, então, por conta desse momento, nós vimos a necessidade de poder representar, efetivamente, o nome do município para os quatro cantos do mundo", ele afirma, com a fé de que o ideal levará a agremiação longe, logo na primeira apresentação na Sapucaí.

"Já estamos mostrando, pela grandiosidade das alegorias, pelos segmentos gabaritados e super premiados que nós temos, que somos uma escola nova, mas que temos condição de chegar ao grupo especial", defende Hugo. A madrinha da Acadêmicos, Thay Magalhães, concorda.

"A escolas está vindo preparada para isso, com força, determinação, garra e muito trabalho. Vamos lutar, porque as outras escolas também estão incríveis. É uma guerra do bem", celebrou a veterana da Sapucaí ao jornal OSG.

Outro nome que trouxe experiência de anos com o Carnaval para a estreia da Acadêmicos é Giovanna Justo, porta-bandeira da escola. "Estou muito empolgada em fazer parte dessa agremiação, desse recomeço. Não posso falar que me sinto realizada agora porque já sou realizada só por ser porta-bandeira, mas me sinto feliz de fazer parte junto com todos dessa escola", conta.

"Vai ser um desfile de muita brasilidade, bastante carnavalizado. Eu percebi já pela arrumação da escola que nosso desfile é leve, alegre, como deve ser o carnaval do Rio. Por esse motivo, acho que já estamos bem na fita", complementa o mestre-sala Fabrício Pires. Se a estreia vai ser mesmo tão bem-sucedido só saberemos na próxima quarta-feira, com o resultado da apuração do júri.