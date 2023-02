Criminoso que matou a família no Recreio, já tinha antecedentes criminais

Alexander da Silva , de 49 anos, suspeito de matar a mulher e os dois filhos no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, já tinha antecedentes criminais. Ele responde por homicídio qualificado pela morte da noiva, Tatiana Rosa de França , em 2009.

O juiz Guilherme Schilling Pollo Duarte, marcou o julgamento de Alexander para até 90 dias , em novembro de 2022. Em nota, o Tribunal de Justiça do Rio, esclareceu que assim que as testemunhas forem intimadas , o julgamento será marcado.

Segundo denúncia do Ministério Público do Estado , Alexander esfaqueou Tatiana diversas vezes no pescoço em 25 de julho de 2009. O motivo foi o término de relacionamento amoroso do casal.

Testemunhas afirmaram que , após passeio com o noivo na Praia da Barra , a jovem desapareceu. A vítima foi encontrada morta em Vargem Grande , entre a Avenida Salvador Allende e Rua da Light. O laudo do exame de necropsia confirmou que ela levou golpes no pescoço na altura da tireóide.

Três anos depois do crime, o acusado foi indiciado pelo homicídio qualificado contra a noiva.

Após matar a esposa, Andréa Cabral Pinheiro, de 37 anos; Maria Eduarda Fernandes Affonso da Silva, de 12 anos , e o bebê Matheus Alexander Cabral Pinheiro da Silva , de 11 meses, na própria residência, no condomínio Nova Barra, o criminoso voltou ao local e foi detido pelos moradores. Ele foi agredido e amarrado até a chegada dos policiais do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes ).

O irmão de Andréa, procurou a 42ª DP ( Recreio) e junto com os policiais foram até a casa da vítima. Quando entraram no apartamento, já encontraram as 3 vítimas mortas.