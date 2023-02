Carnaval seguro: MS faz campanha e alerta sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis

O Ministério da Saúde (MS) lançou nesta sexta-feira (17), uma campanha de Prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). A ação é educativa e visa reforçar sobre o uso do preservativo no combate a qualquer tipo de IST, como o HIV que é bastante conhecido pela população, mas outro que não são muito comentados como oHPV, a herpes genital e a sífilis.

Trazendo o Slogan 'Voltou o carnaval e com camisinha a alegria é geral', campanha quer atingir o público de 15 a 34 anos. Em Salvador, São Paulo, Rio de janeiro, Recife e Brasília – cidades que possuem grandes festas e concentram muitas pessoas –, conteúdo publicitário vai incluir conteúdo informativo nas redes sociais, um filme a ser veiculado na TV, e peças aque serão expostas em pontos estratégicos como metrôs, ponto de ônibus e avenidas.

Para este ano uma novidade nos preservativos pode ser vista, ao invés de usarem os termos feminino e masculino nas embalagens, os preservativos distribuidos pela pasta terá como nomenclatura os termos interno e externo.

Vale ressaltar que, a terminologia infecções sexualmente transmissíveis (IST) substitui à expressão doenças sexualmente transmissíveis (DST) porque destaca a possibilidade de uma pessoa ter e transmitir uma infecção mesmo sem sinais e sintomas.

Outro alerta dado pelo Ministério da Saúde foi em relação à Covid-19. A recomendação é que todos busquem as unidades de saúde e completem o ciclo de imunização.Dados revelaram que, atualmente, mais de 19 milhões de brasileiros estão com a segunda dose do esquema vacinal primário atrasada; 68 milhões estão em atraso com a primeira dose de reforço; e pouco mais de 30 milhões, com a segunda dose.