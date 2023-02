Grávida é atingida na cabeça por monitor cardíaco dentro da ambulância

Com pré-eclâmpsia , grávida morreu em consequência de traumatismo craniano - Foto: Divulgação

Com pré-eclâmpsia , grávida morreu em consequência de traumatismo craniano - Foto: Divulgação

Kamily Priscila Fernandes de Oliveira, de 20 anos, grávida de 7 meses e meio, precisou ser transferida de uma unidade de saúde de Sacramento (MG) para o Hospital de Clínicas da Universidade do Triângulo Mineiro, em Uberaba (MG) após diagnóstico de pré-eclâmpsia, no dia 11 de janeiro. No trajeto, um monitor cardíaco atingiu a cabeça da paciente dentro da ambulância , na hora da manobra.

Segundo boletim médico, a paciente deu entrada no hospital com pré-eclâmpsia e traumatismo craniano. Kamily foi imediatamente submetida a uma cesariana de emergência . O estado do bebê não foi divulgado.

A jovem teve morte cerebral confirmada no dia 12 de janeiro. De acordo com o laudo médico, emitido no dia 14 de janeiro, a causa da morte foi traumatismo craniano. A família fez a doação dos órgãos da moça.

O caso está sendo investigado pela delegacia de Uberaba , onde a paciente veio a óbito.