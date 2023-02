Prefeito entrega a chave da cidade ao Rei Momo, que declara oficialmente aberto o Carnaval 2023

O prefeito Eduardo Paes entregou, nesta sexta-feira (17), a chave da cidade ao Rei Momo, ato que marca o início oficial do Carnaval 2023. Este ano, a maior festa popular do país volta a acontecer no Rio de Janeiro em sua data tradicional. Em 2022, o evento foi realizado em abril por causa da pandemia de Covid-19. A Prefeitura divulgou, no início da semana, todo o planejamento operacional para os desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí e na Nova Intendente, e também para os shows no Terreirão do Samba.

"Ano passado, ainda sob os efeitos da pandemia de Covid-19, não pudemos celebrar como gostaríamos essa festa tão importante, que tem um espírito de humor e alegria. Esse é um momento dos mais sérios para quem exerce a honrosa função de prefeito da mais incrível de todas as cidades, que é o Rio de Janeiro. É com muita alegria, celebrando a vida e a democracia, que eu tenho a honra de passar a chave da cidade para o Rei Momo. Viva o Carnaval carioca!", exclamou o prefeito.

O Rei Momo, Djferson Mendes, não escondeu a alegria por receber a chave da cidade. "Depois de dois anos de pandemia, esse Carnaval é histórico. É com muita honra que eu, Djeferson Mendes da Silva, o primeiro e único, na qualidade de maior parlamentar dessa festa, declaro oficialmente aberto o Carnaval da democracia na cidade do Rio de Janeiro", afirmou o Rei Momo, ao lado da Rainha do Carnaval, Mariana Ribeiro, da primeira princesa, Monalisa de Carvalho; e da segunda princesa, Rhuanda Risso.

Participaram também da cerimônia a família do Mestre Candonga (guardiã oficial da chave da cidade); a dupla do Rio sobre perna-de-pau, Raul Faria Lima e Isa Xavier; a bateria da escola de samba Grande Rio e a Banda da Guarda Municipal, além de integrantes da Velha Guarda do Salgueiro, Império Serrano, Unidos da Tijuca e Mocidade Independente de Padre Miguel.

Prefeitura monta esquema especial para o Carnaval



A Prefeitura do Rio montou uma operação especial para o Carnaval 2023, com a atuação de diversos órgãos municipais, que terão equipes de prontidão para a prestação de serviços aos cidadãos durante toda a folia. O planejamento operacional inclui o Desfile das Campeãs, no dia 25.

"O Carnaval já está acontecendo há mais de três semanas com os blocos de rua e os ensaios técnicos na Sapucaí. Mas o Carnaval oficial começa este final de semana e já está tudo pronto para o início dos desfiles na Sapucaí. A cidade está preparada para receber todo mundo que vem visitar e curtir essa grande folia, que é a maior festa popular do planeta", disse o presidente da Riotur, Ronnie Costa.

Outros detalhes sobre a programação dos eventos e a operação especial montada pela Prefeitura estão neste link:

https://prefeitura.rio/riotur/prefeitura-do-rio-apresenta-o-plano-operacional-para-o-carnaval-2023/