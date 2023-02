Kobra faz megamural em Niterói para homenagear o 450º aniversário da cidade

A obra do muralista Kobra vai homenagear niteroienses e paisagens da cidade - Foto: Divulgação

O pintor Eduardo Kobra faz um megamural na cidade de Niterói , na Região Metropolitana do Rio, em homenagem ao aniversário de 450 anos da cidade. A obra será inaugurada depois do carnaval no Hospital Antônio Pedro.

Segundo o pintor, o trabalho de 300m², que está em fase de conclusão, retrata uma cena do cotidiano da própria cidade. E foi feito em parceria com o artista, a prefeitura e a Águas de Niterói .