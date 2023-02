Arrascaeta anuncia noivado e torcedores do Flamengo comemoram

Após ficarem separados durante um ano, Arrascaeta e Camila Bastiani reataram o namoro em agosto do ano passado. Na época, ela voltou para o Uruguai e o jogador ficou no Rio de Janeiro. Na quinta-feira (16), o uruguaio veio a público anunciar que pediu a namorada em casamento, e ela aceitou.

O casal compartilhou a novidade nas redes sociais e recebeu uma chuva de comentários dos rubro-negros na publicação.

Arrascaeta alugou a suíte presidencial do Copacabana Palace para fazer o pedido especial, que teve direito a letreiro iluminado com os dizeres "casa comigo?" e balões de coração prata.

"Um dos dias mais felizes da minha vida", escreveu o jogador na legenda da publicação.

Nos comentários da foto, muitos torcedores do Flamengo fizeram questão de ressaltar que as duas últimas conquistas da Libertadores do Rubro-Negro foram enquanto Arrascaeta estava namorando. Em 2021, na derrota para o Palmeiras, o uruguaio estava solteiro.