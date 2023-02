PMs do RJ usam meias com rosto de Bolsonaro, contrariando regulamento de uniforme

Policiais militares do Rio de Janeiro estão usando meias com o rosto e o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com a farda da corporação e durante o serviço. A conduta contraria o regulamento de uniformes e pode ser considerada transgressão disciplinar.

O regimento determina que as meias sejam pretas e proíbe "sobrepor ao uniforme insígnias de sociedades particulares, entidades religiosas ou políticas, bem como medalhas desportivas, ou, ainda, usar indevidamente distintivos ou condecorações".

As penas para esses atos variam, desde a prestação de serviço extraordinário à suspensão, exclusão e demissão do serviço ativo.

Mesmo diante de uma possível punição, a venda do acessório continua em alta, inclusive após as eleições, em lojas de fardas no Rio de Janeiro.

Na Zona Oeste do Rio está a maior concentração de lojas credenciadas com a autorização para a venda de uniformes militares. Próximo às academias de formação de soldados e oficiais da Polícia Militar há cinco estabelecimentos.

O fornecedor das meias é o mesmo para as lojas e distribui as vestimentas para diferentes estados.

Procurada, a Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio disse que "o padrão [de vestimenta] previsto está no Regulamento de Uniformes da Polícia Militar, que deve ser de conhecimento e seguido por todos os entes da corporação".

O Jornal Folha de São Paulo conversou com um sargento, que pede para não ter o nome divulgado. Ele usa as meias estilizadas com o rosto do ex-presidente durante o patrulhamento. O agente contou que comprou a meia na época da eleição. E, por ela ter o fundo preto, acha que pode utilizá-la junto com a farda.

Ele ainda afirma que comprou a meia na época da eleição e que se identifica com o ex-presidente por acreditar ser ele uma pessoa de coração bom e que tenta não ser corrupta.

Para eventuais denúncias, a PM diz que os canais da Ouvidoria e da Corregedoria "seguem ao dispor através do número (21) 2725-9098 ou pelo site https://www.cintpm.rj.gov.br".