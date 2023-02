Bongoband & Itapuca Dub se apresentam no Teatro da UFF na próxima sexta (24)

Os grupos Bongoband & Itapuca Dub fazem apresentação no Teatro da UFF, na próxima sexta-feira (24), às 20h, com ingressos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). O coletivo traz a mistura da tradição da música reggae com sua vertente psicodélica, o dub.

Com repertório dos clássicos jamaicanos, composições autorais, músicas instrumentais e cantadas, o coletivo une a formação orgânica consagrada por Bob Marley de baixo, bateria, percussão, guitarra, teclado e metais, com reverbs, delays, sirenes e outros efeitos executados pelo técnico de áudio e mixador, responsável por transformar a música reggae em dub.

Capitaneado pelo baterista, percussionista e pesquisador da cultura reggae e rastafari Maurício Bongo, a Bongoband conta com os músicos Andre Pfefer (guitarra e voz), Rone Rocha (baixo), Marcello Hadji (percussão), Arthur Magnun (teclado), Pedro Selector (trompete) e Flavin Raggaman (trombone e voz).

Itapuca Dub é um projeto de dub, digital reggae e bass music liderado pelo produtor musical, engenheiro de áudio e compositor Bruno Brecht (Tomba Records).

Participações especiais: Jr Ramos, Daniel Profeta e Jeru Banto

SERVIÇO:

DIA 24 DE FEVEREIRO

SEXTA, ÀS 20H

TEATRO DA UFF: Rua Miguel de Frias, n° 9, Icaraí, Niterói.

INGRESSOS: R$ 30 e R$ 15 (meia-entrada)

À venda nas bilheterias do teatro, no dia 17 de fevereiro das 15h às 19h e a partir do dia 23 de fevereiro no mesmo horário. Bilheterias fechadas de 18 a 22/02.