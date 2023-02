Águas do Rio conclui reparo emergencial em tubulações de São Gonçalo

A Águas do Rio informa que concluiu, no final do dia desta quinta-feira (16/02), o reparo na tubulação da Brasilândia, em São Gonçalo. O fornecimento de água está sendo retomado gradativamente nesta sexta-feira nos bairros Brasilândia, Nova Cidade, Trindade, Antonina, São Miguel, Estrela do Norte, Centro, Vila Yara e Porto da Pedra, podendo levar até 48 horas.

Em função das fortes e constantes chuvas que afetaram São Gonçalo nos últimos dias, duas tubulações romperam, comprometendo o fornecimento de água em 16 bairros do município. Colaboradores da concessionária vem trabalhando intensamente, desde terça-feira (14), para restabelecer o sistema de abastecimento nas regiões impactadas.

Na quarta-feira, equipes conseguiram finalizar o reparo na rede localizada no Lindo Parque e o abastecimento dos bairros Colubandê, Mutondo, Galo Branco, Zé Garoto, Lindo Parque, Rocha e Jardim Alcântara também vem sendo retomado de forma gradativa.

A empresa orienta clientes comerciais e residenciais a reservarem a água de cisternas e caixas d’água para atividades prioritárias até a normalização plena do abastecimento. A concessionária segue à disposição pelo 0800 195 0 195, para ligação gratuita e mensagens via WhatsApp.