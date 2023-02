Clin terá operação especial no Carnaval de Niterói

As praias da cidade também receberão uma atenção especial - Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

A Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) organizou uma operação especial para o Carnaval, com o objetivo de agilizar a limpeza nas vias públicas da cidade, após a passagem dos blocos e escolas de samba. De acordo com a direção operacional da empresa, foram escalados 1.100 funcionários, que vão se dividir em diferentes turnos, para trabalhar nas vias após a passagem dos foliões no Carnaval de rua.

A companhia também disponibilizará um caminhão-pipa com água de reúso, equipamentos compactadores, caminhões basculantes, entre outros materiais utilizados para auxiliar na remoção dos resíduos. As praias da cidade também receberão uma atenção especial durante todos os dias de folia.

Vale lembrar que os serviços de rotina, como coleta domiciliar e varrição de todo o município, não sofrerão alteração durante o carnaval.