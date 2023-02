Secretaria de Urbanismo leva ação itinerante com arquitetos para Itaipuaçu

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Urbanismo, em parceria com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro (CAU-RJ), vai levar uma ação itinerante para o bairro de Itaipuaçu. Os atendimentos, que acontecem entre os dias 27 de fevereiro e 3 de março, serão realizados em uma van, que ficará estacionada em frente ao Centro Administrativo, das 9h às 17h, com intervalo para almoço entre 12h30 e 13h30. No dia 27/02, o serviço funcionará das 13h às 17h e, no dia 3 de março, das 9h às 12h.

No local, a população poderá consultar processos e requerimentos das notificações da Secretaria de Urbanismo, além de denunciar construções irregulares. Para os profissionais de arquitetura, o conselho vai prestar esclarecimentos sobre procedimentos fundamentais para o exercício profissional, coletar documentos e dados biométricos e entregar carteiras profissionais.

Para a retirada da carteira, o profissional precisa enviar e-mail para carteiras@caurj.gov.br, solicitando que o documento seja levado para retirada com a equipe de atendimento. Em ambos os casos, os profissionais devem apresentar documento de identidade com foto (RG, CNH, passaporte).

O Centro Administrativo da Prefeitura fica na Rua Van Lerbergue (antiga Rua 34), entre as ruas 8 e 9, no Jardim Atlântico, em Itaipuaçu.