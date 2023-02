Kobra visita MAC em companhia do Prefeito de Niterói

Na manhã desta quinta-feira (16), o Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC) recebeu uma visita ilustre: o muralista Eduardo Kobra, famoso internacionalmente por suas obras, acompanhado pelo prefeito de Niterói, Axel Grael. A administração do MAC aproveitou a oportunidade para coletar a assinatura de ambos no livro de ouro do museu, que carrega a rubrica de diversas personalidades que passaram pelo museu, inclusive de seu criador, o arquiteto Oscar Niemeyer.

Grael falou sobre a emoção de poder assinar o livro e de acompanhar o artista na visita ao museu.

“Como prefeito, é um orgulho o fato de eu assinar o livro do MAC, que têm assinaturas como a de David Bowie e Annie Haslam, do Renaissance, além de outras personalidades tão importantes que visitaram a nossa cidade. O Kobra é uma figura que representa o nosso país lá fora, com um trabalho muito requisitado. Temos uma obra dele em Niterói que é motivo de muito orgulho para a gente. Receber um artista como esse em nossa cidade é um grande prazer para nós”, disse.

O muralista contou sobre a relação com a cidade, já que fez um mural em Niterói no final do ano passado.

“Para mim é um privilégio poder ocupar um lugar aqui em Niterói, onde eu tive uma receptividade muito bacana. Espero outras oportunidades de outros painéis aqui na cidade e que sabe no futuro poder trazer uma exposição também para cá. Acho a cidade um dos locais emblemáticos para isso, até porque eu sou fã do Niemeyer. A cidade de Niterói é mesmo privilegiada por ter tantas obras desse gênio da arquitetura”, diz.

Segundo dados da Fundação de Artes de Niterói (FAN), desde que foi inaugurado, há 26 anos, mais de 3 milhões de pessoas visitaram o MAC, que recebe cerca de 13 mil visitantes mensalmente, inclusive turistas internacionais.

No museu pela primeira vez, a arquiteta argentina Carolina Baronetto, de 28 anos, está no Rio a passeio e veio a Niterói conhecer de perto a obra do artista que admira.

"Conheço o artista. Suas obras são muito lindas. Vim ao MAC com essa expectativa e adorei!", conta.

Presenças - A visita do Kobra ao MAC também contou com a presença do reitor da Universidade Federal Fluminense (UFF), Antonio Claudio Lucas da Nóbrega; dos secretários municipais de Conservação e Serviços Públicos (Seconser), Dayse Monassa; e das Culturas, Julia Pacheco; do presidente da Fundação de Artes de Niterói, Fernando Brandão; do diretor do MAC, Victor De Wolf; da primeira-dama de Niterói, Christa Vogel Grael; e do diretor executivo da Águas de Niterói, Bernardo Gonçalves.