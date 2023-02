Aplicativo vai receber demandas para Defesa Civil de São Gonçalo

Buscando agilizar os atendimentos das pessoas atingidas pelas chuvas, a população de São Gonçalo agora pode mandar uma ocorrência para ser avaliada pela Defesa Civil através de uma aba no aplicativo Colab. A plataforma agora conta com um ícone exclusivo para que o cidadão possa relatar sua ocorrência, fotografá-la e enviá-la para a análise da Defesa Civil.

Assim, em questão de minutos, será possível solicitar a avaliação de uma ocorrência e agilizar a ação do órgão, quando for necessário. Com isso, a Defesa Civil ganha agilidade na capacidade para receber e avaliar uma quantidade muito maior de solicitações, o que também se reflete em atendimentos mais rápidos e assertivos.

O recurso é temporário e ficará disponível durante o período de chuvas. O aplicativo Colab está disponível para ser baixado gratuitamente nos sistemas Android e IOS.