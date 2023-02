Loucura Suburbana anima foliões na Zona Norte do Rio

O bloco carnavalesco Loucura Suburbana alegrou as ruas de Engenho de Dentro nesta quinta-feira (16). A concentração começou às 16h, na rua Ramiro Magalhães e uma hora depois arrastou os foliões pelas ruas do bairro. O objetivo dos blocos de saúde mental é promover a inclusão e o respeito.

Com um samba que fala sobre esperança, alegria, saúde e respeito, o Loucura Suburbana reuniu profissionais da rede de saúde mental da cidade, familiares e usuários do serviço, e moradores dos arredores. O bloco faz parte do processo de integração dos pacientes do Instituto Municipal Nise da Silveira (IMNS) com a comunidade e já desfila há 22 anos.

Integrante da bateria do Loucura Suburbana há dois anos, Pauline Carvalho se emocionou ao falar da motivação da festa. “A causa do bloco, a luta antimanicomial, é algo que me toca. O Loucura Suburbana integra os pacientes do IMNS com os moradores do entorno. É um propósito além do carnaval, é promover a saúde das pessoas que precisam de assistência psicossocial”, conta a tamborinista.

Já a vice-diretora do IMNS, Priscilla Hauer, destacou a importância que o Loucura Suburbana ganhou no Engenho de Dentro: “O bloco se tornou o evento que marca o início do carnaval na Zona Norte, virou uma tradição que mobiliza várias entidades. É uma verdadeira interseção entre a comunidade e a instituição, desde os usuários até os profissionais. E as atividades não se restringem só a fevereiro, mas produzem cultura o ano todo, se preparando para este momento”.