Banco de sangue do INCA precisa de 70 doadores por dia para manter estoque durante o carnaval

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) inicia a campanha “Bloco da Solidariedade” que busca reforçar os estoques de sangue e plaquetas do Instituto, que hoje tem o nível de coleta diária 40% abaixo do ideal. A iniciativa visa garantir que os pacientes em tratamento no INCA, que necessitem de transfusões, não fiquem desassistidos durante e após o carnaval.

Para isso, a Associação Independente dos Blocos de Carnaval de Rua do Rio de Janeiro, a Sebastiana, que reúne alguns dos mais tradicionais cordões da cidade, fará publicações nas suas redes sociais ao longo desta semana, reforçando o pedido de doação de sangue para o INCA. Outra parceria vai contribuir para tornar o feriadão mais solidário. A rádio Saara vai mobilizar os ouvintes durante a programação diária, além da divulgação pelo Instagram. Já a rede Kinoplex irá exibir em seus cinemas no Rio de Janeiro, vídeo da campanha sensibilizando o público sobre doação de sangue no INCA, além da publicação de peças em seus perfis sobre como participar do “Bloco da Solidariedade”.

A campanha se encerra na quinta-feira da semana que vem (23) com a presença dos padrinhos do Bloco da Solidariedade, Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus, no Cristo Redentor iluminado na cor vermelha, em alusão à causa.

Atualmente, nos melhores dias de captação, o INCA recebe uma média de 40 doadores. Apesar disso, são necessárias 70 bolsas diariamente para manter um estoque confortável. “O que já não está bom agora, piora durante os feriados, principalmente no carnaval. Por isso, iniciamos a campanha antes do recesso para garantir a continuidade do tratamento dos pacientes oncológicos e ela permanece depois do carnaval, já que os nossos estoques normalmente ficam zerados”, explica a chefe do Serviço de Hemoterapia do INCA, Iara Motta.

Para doar, o voluntário deve estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos e pesar mais de 50 kg. Além disso, a pessoa não deve estar em jejum, mas precisa evitar alimentos gordurosos três horas antes da doação.

É necessário apresentar documento com foto, e os menores de 18 anos só podem doar com consentimento formal dos responsáveis. No caso das doações de plaquetas, é necessário agendamento prévio através do contato telefônico.