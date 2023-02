Rede elétrica pega fogo no Centro de Niterói

Bombeiros foram acionados para controlar as chamas - Foto: O São Gonçalo

Um poste pegou fogo, na tarde desta quinta-feira (16), na Rua Visconde de Sepetiba, no Centro de Niterói, causando explosões na rede elétrica e deixando a região sem energia por algumas horas.

O fogo, que teria se iniciado no alto de um poste, passou para os fios e atingiu um telefone público, popularmente chamado de 'orelhão', localizado na rua.

Segundo informações, as explosões aconteceram em transformadores na Rua Visconde de Sepetiba, no trecho entre as Ruas São João e Marechal Deodoro.

Militares do quartel do Corpo de Bombeiros de Niterói foram chamados e conseguiram controlar as chamas rapidamente. Durante o serviço, a rua chegou a ser fechada ao trânsito.

Um caminhão de emergência da Enel estava no local e acompanhou o serviço dos Bombeiros. Ainda não há informações sobre o que ocasionou o problema.

A Enel Distribuição Rio informou, em nota, que "uma equipe está neste momento atuando na Rua Visconde de Sepetiba, no Centro de Niterói, onde houve um incêndio na fiação pertencente a empresas de telecomunicações. O fornecimento de energia no local deverá ser normalizado nas próximas horas."