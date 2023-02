Casa do Mc Poze do Rodo é alvo da Polícia Civil nesta quinta (16)

A Polícia Civil realizou diligência de buscas e apreensão na casa do Mc Poze do Rodo, na tarde desta quinta-feira (16), em investigação de agressão contra o ex-empresário do cantor, Renato Medeiros.

Agentes da 42ª Delegacia de Polícia ( Recreio dos Bandeirantes ) foram aos endereços do artista e de outras pessoas para cumprir mandados de busca e apreensão. Os investigados não foram encontrados.

A troca de acusações começou no dia 9 de fevereiro, quando o empresário alegou, em entrevista a um programa de TV, ter sido agredido pelo funkeiro .

Em nota, a gravadora do cantor afirmou que o empresário foi o autor do furto de uma joia do Mc e nega a participação do artista no caso. Poze divulgou , em suas redes sociais, que ele tem provas do roubo e que Renato teria se envolvido em uma briga, o que causou os ferimentos.

A investigação está em andamento.