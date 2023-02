Gisele Bündchen vai passar o Carnaval no Camarote da Brahma

A modelo brasileira, Gisele Bündchen, anunciou nessa quinta-feira (16), em suas redes sociais, que vai marcar presença na Sapucaí, no domingo (19) de Carnaval. Desde 2011, a modelo não vem ao carnaval do Rio.

A modelo assistirá a abertura dos Desfiles das Escolas de Samba, do Grupo Especial, no Camarote da Brahma, onde diversos famosos se reúnem para acompanhar o espetáculo na avenida e também os shows no interior do espaço.

"...eu estou indo para o Rio, mas quem sabe eu não dou uma passadinha em alguns outros carnavais por aí", escreveu Gisele. Ela esteve no Carnaval de Salvador em 2002.