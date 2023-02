Ação da UFF visa compra de agricultura familiar para suas instituições

Uma nova ação da Universidade Federal Fluminense busca agricultores locais para o fornecimento de alimentos aos restaurantes universitários e suas instituições de ensino. A compra desses produtos acontecerá pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e Programa Alimenta Brasil (PAB), uma das modalidades de compras institucionais que visa o fornecimento de renda à agricultura familiar, e ainda passará por algumas etapas antes de ser colocada em prática.

No momento, a primeira etapa da ação será uma audiência pública, realizada em 1º de março, com produtores locais, cooperativas e associações de agricultura familiar com o objetivo de conhecer a produção. Após a audiência, ocorrerá a chamada desses produtores, em abril.

Um dos membros do Grupo de Trabalho que viabiliza a ação, o professor André Brandão, explica que a importância dessa mudança nos fornecedores de alimentos à instituição é, não apenas o investimento no desenvolvimento dos produtores locais, como também a sustentabilidade.

"O produto da agricultura familiar é um produto com um valor sustentável agregado muito maior, com uma qualidade alimentar superior e produzido sob regras de sustentabilidade", detalhou.

Além disso, o professor afirma que a ação contribui para a segurança alimentar e nutricional dos alunos, já que disponibilizará alimentos com qualidade nutricional superior aos comprados de quem produz em larga escala.

Agricultores interessados em vender para a UFF e que possuem DAP ou CAF podem comparecer à audiência pública no dia 1º de março, no Campus do Valonguinho, em Niterói.

ENDEREÇO:

Rua Mário Santos Braga, 30

Campus Valonguinho

Prédio da Faculdade de Nutrição (4º andar)