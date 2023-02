Mega-Sena: prêmio para o próximo sorteio é R$ 53 milhões

A Mega-Sena está acumulada em R$ 53 milhões. Neste mês, o sorteio é triplo, ou seja, é oferecido chances extras aos apostadores com mais duas datas programadas para acontecer entre hoje (16) e sábado (18). As dezenas do último sorteio foram 07 – 08 – 14 – 19 – 32 e 45, mas ninguém acertou os números.

Já a quina teve 55 ganhadores e cada um vai receber R$ 35.106,57. A quadra registrou 4.623 apostas vencedoras, e os premiados receberão individualmente R$ 596,66.

As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o Brasil ou pela internet.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.