Árvore cai no Centro de Niterói após fortes chuvas, vídeo!

Na manhã desta quinta (16), uma árvore de grande porte caiu na Rua São Pedro, dentro da Praça São João, no Centro de Niterói, após as fortes chuvas desta semana.

A árvore caiu em direção à rua, arrebentando fios e atingindo barracas que ficam no entorno da pracinha. Lojas e residências da região estão sem luz.

O tronco caiu por cima da grade da praça, por volta das 7h15. Até o momento, não há informações de feridos.

A Defesa Civil Municipal alerta para a instabilidade do tempo na cidade de Niterói nesta quinta (16), com a possibilidade de pancadas de chuva de moderada a forte, com ventos e raios, pela tarde/noite.