Caminhão do Peixe de Maricá interrompe circulação itinerante durante o período de carnaval

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca, informa que o Caminhão do Peixe encerrará sua circulação itinerante durante o período de carnaval e os locais voltam a receber o caminhão nos dias 23 e 24/02. O frigorífico de peixes levará até a próxima sexta-feira (17), das 08h às 17h, vários pescados até os bairros do Flamengo e Itaipuaçu oferecendo aos moradores de Maricá muitos tipos de peixes, como corvina e tilápia, com até 40% de desconto de compra, a preços reduzidos, por serem comprados diretamente dos produtores da cidade.

Calendário do Caminhão do Peixe:

Quinta-feira (16 e 23/02) – DPO do Barroco (Itaipuaçu)

Sexta-feira (17 e 24/02) – Flamengo

Horário: 8h às 14h