Detran.RJ emite a nova Carteira de Identidade Nacional para mini foliões às vésperas do Carnaval

No embalo do Carnaval, o Detran.RJ fez a emissão e a entrega da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), nesta quarta-feira (15/2), para um grupo de mini foliões que fazem parte da Tijuquinha, a versão mirim da Escola de Samba Unidos da Tijuca. Das mãos do presidente do departamento, Adolfo Konder, as carteiras foram entregues para Pietro, de 9 anos, Sophia, de 10 anos, Stella, de 7 anos e Arthur, de 3 anos, na sede do Detran. Mostrando que tem samba na veia, o caçula do grupo, Arthur, é filho de Wictoria Tavares, uma das intérpretes da Unidos da Tijuca, que canta junto com o pai, o também intérprete Wantuir Oliveira, da mesma escola.

“Muito importante esta ação do Detran.RJ de entregar a carteira de identidade para essa turminha tão nova, e para crianças pequenas, em geral. A nova identidade já vem com QR Code, o que permite baixar a versão digital para o celular. Tudo está cada vez mais digital, facilitando nossas vidas. Vamos viajar nos próximos meses para fazer o Carnaval no Sul do Brasil, seguindo depois para Paris e Londres. As crianças vão junto e vamos estrear a nova identidade”, comentou Wictoria.

Pietro, que está aprendendo a tocar tamborim e vai desfilar na terça-feira de Carnaval, exibia todo orgulhoso o novo documento: “Vou mostrar para geral. Quero que todo mundo veja minha carteira de identidade”.

O presidente Adolfo Konder, que entregou o documento para a criançada, destacou que a Carteira de Identidade Nacional evita a duplicidade de registros e dificulta fraudes. “Com o novo documento, a pessoa passa a ser identificada com um número único, o CPF. Hoje, é possível o cidadão tirar um RG com números diferentes em cada estado da federação. Agora será único. Muito importante receber estes pequenos foliões, às vésperas do Carnaval, e oferecer este documento para a nova geração do Estado do Rio de Janeiro”, afirmou Konder.

Para obter a Carteira de Identidade Nacional

O Detran.RJ começou a emitir a CIN há cerca de duas semanas. O novo documento tem o CPF como número único de identificação, reconhecido em todo o território nacional, com o objetivo de dificultar fraudes. Inicialmente, como projeto-piloto, a CIN está sendo emitida apenas para crianças de 0 a 11 anos de idade que pedirem a primeira via do RG em qualquer posto de identificação civil do Detran.RJ no Estado do Rio de Janeiro.

Para que seja possível emitir a Carteira de Identidade Nacional, a criança precisa ter a certidão original de nascimento com o CPF, ou a certidão original e mais o documento de inscrição no CPF. Quem não tiver o CPF emitido pela Receita Federal receberá o modelo antigo de RG. Antes de solicitar a identidade, é possível fazer a inscrição no CPF pelo site da Receita ou em unidades conveniadas, como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Correios e cartórios de Registro Civil.

A nova CIN tem um QR Code que permite verificar a autenticidade do documento, bem como saber se foi furtado ou extraviado. Foi incorporado também um código internacional usado em passaportes, chamado MRZ, que facilita o uso do RG como documento de viagem, sendo lido em terminais de autoatendimento nos aeroportos brasileiros. Elementos gráficos modernos também dificultam falsificações do novo modelo