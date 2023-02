Musa da Portela promete fantasia ostentação de R$ 100 mil

A musa Alice Alves, da Portela, tem muitos motivos para comemorar no carnaval 2023. O primeiro deles é o centenário de sua agremiação, que será festejado no enredo da azul e branco de Oswaldo Cruz e Madureira. O segundo é que a beldade, que tem 40 anos, está comemorando 24 deles dedicados aos desfiles da Portela.

Para isso, Alice, que fora do carnaval é médica veterinária e decacampeã de karatê, promete uma fantasia do tipo ostentação: rica, com muito brilho e pouco pano.

“Estou muito feliz! São 24 anos de Portela, e 11 como musa da escola. E é sempre uma emoção muito grande pisar naquela avenida. Minha fantasia vai representar uma determinada época do centenário da escola. Como sou apaixonada pela escola, não estou economizando. Minha fantasia vai custar mais R$ 100 mil, com muito brilho e pouco pano”, disse.