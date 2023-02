Sikêra Jr. está internado em estado grave em Manaus, diz site

De acordo com informações obtidas pelo site Imediato Online, portal da cidade de Manaus, o apresentador Sikêra Jr. teria sido internado no Hospital Santa Júlia após se sentir mal no último final de semana. Fontes afirmaram ao site que o estado de saúde do apresentador da RedeTv! é grave.

Ainda de acordo com as fontes, ele está intubado desde a última segunda-feira (13), com suspeita de meningite bacteriana.

Desde segunda, o Alerta Nacional está sendo apresentado por Luiz Rodrigues, que indicou o afastamento de Sikêra Jr. para cuidar de sua saúde.

“Nós fomos convocados para estarmos aqui à frente do Alerta Nacional. Nosso querido Sikêra Jr. tirou alguns dias para cuidar da saúde, está fazendo alguns exames, mas calma que logo, logo o nosso coroa tá de volta”, afirmou o jornalista.