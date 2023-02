São Gonçalo suspende festividades do Carnaval 2023

Após as fortes chuvas que atingiram o município de São Gonçalo nesta última semana, a Prefeitura decidiu adiar as festividades do Carnaval 2023. As apresentações de artistas locais e escolas de samba da cidade, que seriam realizadas do próximo sábado (18) até terça (21), em sete bairros, estão suspensas.

"Em respeito e em solidariedade às famílias que perderam tudo com as chuvas dos últimos dias, que foram as maiores de todos os tempos aqui na cidade, decidimos adiar o Carnaval. Me coloco no lugar dessas pessoas e sei que não é nada fácil. Esse não é o momento adequado para festas", afirmou o prefeito Capitão Nelson.

O prefeito destacou também que a cidade foi muito castigada pelas cluvas, e que a prioridade é para a recuperação do município.

"Estamos envolvidos na assistência das famílias e trabalhando na limpeza e manutenção da cidade. E existe previsão de mais chuvas. Nesse momento, estamos dando prioridade às ações de limpeza, manutenção e atendimento às famílias atingidas pelas chuvas com todo o nosso efetivo de servidores. Seguimos trabalhando ininterruptamente para, em breve, já estarmos com tudo recuperado e podermos seguir a nossa vida normal", afirmou o prefeito Capitão Nelson.

Em breve, será divulgada uma nova data para a realização das festividades de Carnaval 2023.