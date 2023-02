Polícia prende seis pessoas que aplicavam golpe na venda de celulares roubados

Agentes da Polícia Civil realizaram, na manhã desta quarta-feira (15), uma operação contra uma organização criminosa especializada em roubos e furtos de celulares. Foram cumpridos 19 mandados de prisão no Rio de Janeiro, Baixada Fluminense e Região dos Lagos.

Agentes da 5ª Delegacia de Polícia ( Mem de Sá) buscaram envolvidos nos municípios do Rio de Janeiro, São Gonçalo, Duque de Caxias, Magé, Arraial do Cabo, Japeri, Nova Iguaçu e Mesquita . Seis pessoas foram presas na operação.

Os criminosos anunciavam os celulares roubados em um site de compras e marcavam o encontro para a venda em alguns pontos da cidade, como estações de metrô no Centro do Rio. Os aparelhos eram entregues com notas fiscais falsas e bloqueados . Ao perceberem o golpe, as pessoas não conseguiam mais o contato da quadrilha.

A pessoa comete o crime de receptação, ao comprar um celular sem nota fiscal, de procedência duvidosa e com preço bem abaixo do mercado.

O delegado titular da 5ª DP, alerta que esse tipo de compra , alimenta toda uma cadeia criminosa e pode ter custado a vida de uma pessoa.