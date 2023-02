Supervia reforça frota durante Carnaval

A Supervia, companhia operadora de transporte ferroviário do Rio, vai reforçar a operação dos trens , durante o período de Carnaval, com viagens extras durante o dia e nas madrugadas para os ramais de Japeri, Santa Cruz e Saracuruna.

A estação Central do Brasil ficará aberta durante o Carnaval, de sexta-feira (17) a terça-feira (21). Nas madrugadas , todas as outras estações funcionarão somente para desembarque.

Na sexta-feira (17), após o fim da operação regular, haverá a oferta de trens ao longo da madrugada.

No sábado (18), a concessionária vai disponibilizar trens extras nos ramais Japeri e Santa Cruz ao longo do dia ( de acordo com a movimentação de passageiros ) e na madrugada.

No domingo (19), segunda (20) e terça (21), a operação seguirá a grade de domingos e feriados, com viagens extras para os ramais de Japeri, Santa Cruz e Saracuruna ao longo do dia , após a operação regular e nas madrugadas.

Na quarta-feira de cinzas (22), a grade de referência será a de sábado, com viagens extras ao longo do dia. No final do dia, haverá partidas extras da Central e dos terminais , para igualar a um dia útil .

Na quinta (23) e sexta (24), pós carnaval, os trens vão circular com a grade horária de dias úteis , podendo ter ajustes de acordo com a demanda de passageiros. A Supervia informa aos passageiros para acessarem o esquema especial no site; o " Planeje sua viagem" ( no site e aplicativo) ou a Central de Atendimento no número 0800 726 9494 , em caso de dúvidas.