Bombeiros acham corpo de mulher nos escombros no Engenho Pequeno

Essa é a segunda morte registrada após as chuvas do início da semana no município - Foto: Layla Mussi

Depois de mais de 40 horas de trabalho, o Corpo de Bombeiros encontrou, por volta das 15h desta quarta-feira (15), um corpo nos escombros deixados pela chuva na rua Adelino Ferreira Brasil, no bairro Engenho Pequeno, em São Gonçalo. Segundo informações, a vítima encontrada seria de Rosilene Pereira Santiago, de 34 anos.

A casa foi atingida por um deslizamento de terra na última segunda-feira, após fortes chuvas no município. Segundo relatos, pai, mãe e filha teriam ficado soterrados.

Essa é a segunda morte registrada após as chuvas do início da semana no município. No mesmo bairro, uma mulher foi a óbito em outro desabamento, na rua Antônio Felix da Silva.



Os familiares da vítima foram avisados e estão bastante abalados no local.