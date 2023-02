Animais silvestres são resgatados após chuvas intensas em São Gonçalo

Com as fortes chuvas dos últimos dias que vêm caindo na cidade de São Gonçalo, houve aumento de demanda de resgates de animais na Área de Soltura de Animais Silvestres de São Gonçalo (Asas), localizada no bairro Maria Paula.

Dois répteis chegaram até a área de soltura nos últimos dias: uma jiboia, resgatada no bairro Engenho Pequeno, e um jacaré do papo amarelo, resgatado no Jardim Catarina, dois bairros que registraram elevados índices de chuva.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente faz um alerta a toda população de São Gonçalo que, em alguma circunstância, encontre animais silvestres, seja em suas casas ou vias públicas.

“Pedimos à população que, sob nenhuma hipótese, tente manipular esses animais e nem mesmo alimentá-los. Caso a população encontre algum desses animais, entre em contato com a Área de Soltura de Animais Silvestres, para que o resgate seja providenciado”, destacou o subsecretário de Meio Ambiente e biólogo, Glaucio Teixeira Brandão.

É importante ressaltar que a Asas não recolhe animais domésticos que tenham sofrido acidente ou sejam vítimas de maus tratos. A área de soltura recebe apenas animais silvestres, em especial de espécies nativas da Mata Atlântica que são resgatadas.

Contato para resgate de animais silvestres:

Telefone da Asas: (21) 2199-6336

Endereço: Rua Rigel Pacca Corrêa, Maria Paula (APA das estâncias de Pendotiba)

Comando de Polícia Ambiental

Telefone: 0300-253-1177