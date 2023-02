Asteroide vai se aproximar da Terra nesta quarta (15) por volta das 20h

Um asteroide medindo cerca de 1,2 km de diâmetro vai passar perto da Terra, nesta quarta-feira (15), por volta das 20h. O corpo celeste vai fazer a maior aproximação com a Terra em quatro séculos.

De acordo com a Nasa, o asteroide, apesar de ser classificado como potencialmente perigoso, não representa risco, pois passará a 4,5 milhões de km, aproximadamente 12 vezes a distância da Terra a Lua. Mesmo a distância sendo grande, a classificação técnica para os cientistas é de Asteroides Próximos da Terra, correspondendo a sigla em inglês NEO (Near Earth Objects).

Neo são objetos que têm órbitas que passam perto da Terra e cada um deles recebe uma classificação: AMORS: não cruzam a órbita da Terra e ficam além do ponto mais distante da Terra; APOLLO: estão mais distantes do Sol do que a Terra, mas chegam mais perto do Sol - esse é o asteroide que vai ser visto hoje; ATIRAS: são internos à órbita da Terra e não a cruzam; ATENS: oposto do Apollo , eles ficam mais perto do Sol que a Terra, mas chegam na região da órbita da Terra.