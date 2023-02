Sede da OAB no Rio é evacuada após ameaça de bomba

A sede da Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro (OAB-RJ), no Centro da capital, precisou ser evacuada no início da tarde desta quarta-feira (15/02 ) por conta de suspeitas de uma ameaça de bomba no local. O esquadrão antibombas da Polícia Civil está no local, com apoio de agentes da PM.

Segundo relatos de pessoas que estavam no local, uma carta comunicando a presença de um explosivo no prédio foi deixada em um dos banheiros do local. A informação chegou até Luciano Bandeira, presidente da OAB-RJ, que pediu para que o espaço fosse totalmente esvaziado, por volta de 12h.

Nesta manhã, no momento da descoberta da carta, o edifício sediava uma solenidade com a entrega das carteiras da Ordem para novos advogados. Cerca de 250 pessoas estavam no evento.